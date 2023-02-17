قناة النهار سامية طبوش: العامل نفسي ضروري جدا للشفاء من المرض بشهادة الأطباء بقلم النهار أونلاين نشر في 17 فيفري 2023 - 23:24 شارك غرِّد أرسل 65 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WHpab اقرأ أيضا جيجل / يوسف من شاب يواجه شبح البطالة إلى مستثمر ناجح في تربية الأبقار قناة النهار 11 فيفري توقيف جماعة أشرار قامت بحجز وتهديد شخص مع زرع الرعب وسط السكان بالعاصمة قناة النهار 15 فيفري المجموعة البرلمانية للأفلان تنظم يوما دراسيا لمناقشة مشروع قانون الإعلام قناة النهار 02 فيفري "بوقرة :"كان ينقصني لقب مع المنتخب عندما كنت لاعبا .. والآن مهمتي نفرح الشعب قناة النهار 03 فيفري الفنانة السورية شكران مرتجى: التاريخ يشهد بأن أهل الجزائر كسرو الحصار وهذا من شيمهم قناة النهار 09 فيفري "سفيان بايزيد :"المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون قناة النهار 03 فيفري طقس مستقر مع إستمرار موجة البرد في هذه المناطق قناة النهار 05 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا قناة النهار 07 فيفري خنشلة : تساقط كثيف للثلوج..ومرتفعات بوحمامة تكتسي الحلة البيضاء قناة النهار 10 فيفري تقييم تلاميذ الإبتدائي في التربية الإسلامية.. تلاوة القرآن بأحكام التجويد قناة النهار 13 فيفري