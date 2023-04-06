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سامية طبوش: الفنان لي يغني ماشي معناها غير تائب لربي..

بقلم النهار أونلاين
سامية طبوش: الفنان لي يغني ماشي معناها غير تائب لربي..
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سامية طبوش: ” الفنان لي يغني ماشي معناها غير تأب لربي ولكن خبزتو جات هكذاك”.

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