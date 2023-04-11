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سامية طبوش تتحدث عن حادثة وقعت لها مع فنانة كبيرة ..

بقلم النهار أونلاين
سامية طبوش تتحدث عن حادثة وقعت لها مع فنانة كبيرة ..
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سامية طبوش تتحدث عن حادثة وقعت لها مع فنانة كبيرة .. “كسرتني بهذا الكلام”.

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