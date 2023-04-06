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قناة النهار

سامية طبوش تتكلم عن انتقادات متابعيها

بقلم النهار أونلاين
سامية طبوش تتكلم عن انتقادات متابعيها
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سامية طبوش: “متابعيني عبر المواقع دايما يقولولي نحي هذيك الفيستا الحمراء”.

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