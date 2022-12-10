سامية طبوش تُوضح: لا أتقاضى 20 مليون شهريا وأعيل عائلتين

وضحت الفنانة سامية طبوش، حول تصريحها الذي أثار جدلا خلال الساعات الأخيرة، حيث قالت أن الفنان يحتاج لمبلغ 200 ألف دينار جزائري شهريا للعيش حياة كريمة.

وفي التفاصيل، كانت طبوش قد اعتبرت أن الفنان يحتاج لمبلغ 200 ألف دينار جزائري شهريا للعيش الكريم في إجابتها على سؤال ببرنامج “ويكاند شو” هذا الخميس.

وتلقى تعليقها انتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها بالغت خصوصا أن دخل معظم العائلات الجزائرية بعيد كثيرا عن هذا المبلغ.

لتخرج الفنانة عن صمتها، حيث قالت عبر صفحتها على أنستغرام: “أريد أن أوضح حول تصريحي بأن الفنان يحتاج لمبلغ 20 مليون ليعيش حياة كريمة.. أنا شخصيا لا أنفق 20 مليون شهريا ولا أتقاضى هذا المبلغ كذلك”.

وتابعت الفنانة، أنها ذكرت هذا المبلغ، كتقدير منها حسب إحتياجاتها الشهرية. موضحة أنها تعيل نفسها وعائلتها وأخوها المريض الذي يحتاج للدواء.

ولم تتمالك طبوش دموعها وهي تؤكد أنها تعمل بوظيفتين ولكنها لا تستطيع حتى إشتراء جوارب نظرا لمسؤولياتها الكثيرة. وكذا عدم إمتلاكها لمسكن حيث تضطر لدفع ثمن الكراء وهو ما أرهقها.