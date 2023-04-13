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سامية طبوش: لا يجب أن نحصر الممثل في دور واحد حتى لا يمل منه الجمهور

بقلم النهار أونلاين
سامية طبوش: لا يجب أن نحصر الممثل في دور واحد حتى لا يمل منه الجمهور
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