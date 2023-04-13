قناة النهار سامية طبوش: لا يجب أن نحصر الممثل في دور واحد حتى لا يمل منه الجمهور بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 02:45 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fF76S برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "رابح عبد الكريم: "الموسيقى سبقت التمثيل ومخرج بابور اللوح مكاش مأمن بالقدرات تاوعي قناة النهار 29 مارس ضحكة ولعبة / حيوان يملك قلبه في رأسه🤔🤔ماهو ؟ قناة النهار 12 أفريل رجال صدقوا : الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي قناة النهار 09 أفريل محمد رافع: عملنا كان سيبث على شاشة التلفاز لكن لم نكمله في الوقت المناسب قناة النهار 12 أفريل رؤوف نجم مسلسل الدامة: دور رؤوف تبعتو ملي كان صغير وتقمصتو مباشرة قناة النهار 11 أفريل بشرى عقبي: الخرجات الرقابية لمصالح الأمن والتجارة ساهمت في تقليص ظاهرة إنعدام النظافة في المطاعم قناة النهار 08 أفريل سيليا ولد محند: ولدت في وهران وتربيت فيها لكني رجعت لأصولي القبائلية قناة النهار 07 أفريل أمين بومدين: ليس جيدا للفنان أن يظهر في عدة برامج في نفس الوقت قناة النهار 02 أفريل سامية طبوش: "شخصية حورية في الأصل ماشي متحجبة" قناة النهار 10 أفريل رؤوف نجم مسلسل الدامة: جوزت كاستينغ 6 مرات مع يحيى مزاحم حتى قبلوني في مسلسل الدامة قناة النهار 11 أفريل