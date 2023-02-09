قناة النهار سامية طبوش: لم استطع تحمل فاجعة زلزال تركيا وسوريا مما جعلني اراسل طبيب نفساني بقلم قناة النهار نشر في 10 فيفري 2023 - 00:01 the weekend show شارك غرِّد أرسل 10 0 رابط دائم : https://nhar.tv/URIwz اقرأ أيضا وزارة الشؤون الدينية ومجلس سبل الخيرات يطلقان قافلة تضامنية إلى ولاية تيسمسيلت قناة النهار 26 جانفي النهار ترندينغ: الحماية المدينة الجزائرية أول الواصلين إلى سوريا وتركيا والمساعدات تشحن إلى المنطقة قناة النهار 07 فيفري عودة الحياة إلى قطاع الصناعة الصيدلانية.. الأنسولين وأدوية السرطان الأولوية قناة النهار 20 جانفي الدولي السنغالي السابق "حاجي ضيوف": ملاعب الجزائر عالمية قناة النهار 04 فيفري شاهد لحظة عزف النشيد الوطني "قسما" من داخل مدرجات ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 04 فيفري تساؤلات: اليوم العالمي للسرطان.. التشخيص المبكر طريق نحو الوقاية ومكافحة السرطان قناة النهار 05 فيفري السجل التجاري المتنقل لتنظيم نشاط الباعة الأحرار .. التجار يتطلعون لتنظيم نشاطهم قناة النهار 06 فيفري "الوزير الأول :"واصلوا التجند التام وإلتزام أقصى درجات اليقظة لدرء كافة محاولات الغش والتهريب قناة النهار 26 جانفي مجتمع: سعر البصل يصل إلى 110 دج للكلغ .. هذه أبرز الأسباب قناة النهار 28 جانفي دلال خير: نداء عائلة تتألم على حال إبنتها الوحيدة التي أصيبت بورم في الرأس تسبب لها بفقدان البصر قناة النهار 03 فيفري