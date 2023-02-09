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قناة النهار

سامية طبوش: لم استطع تحمل فاجعة زلزال تركيا وسوريا مما جعلني اراسل طبيب نفساني

بقلم قناة النهار
سامية طبوش: لم استطع تحمل فاجعة زلزال تركيا وسوريا مما جعلني اراسل طبيب نفساني
the weekend show
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رابط دائم : https://nhar.tv/URIwz
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