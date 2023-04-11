قناة النهار سامية طبوش: مسلسل” بنت البلاد” نجح رغم الوجوه الجديدة بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أفريل 2023 - 11:23 شارك غرِّد أرسل 33 0 سامية طبوش: مسلسل” بنت البلاد” نجح رغم الوجوه الجديدة وكاين أعمال أخرى فشلت رغم تواجد فنانين معروفين. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VjpBT برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تلاميذ يختارون تعلم القرآن وحفظه خلال عطلة الربيع قناة النهار 05 أفريل "سعيد بن خيرة م فرقة تيكوباوين.. " ياسين امينوس كان عندو دور كبير في نجاح الالبوم قناة النهار 28 مارس ماريا زدام تكشف عن كواليس السلسلة الفكاهية "جذع مشرتك" قناة النهار 03 أفريل أجواء ربيعية مستقرة مع إرتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 25 مارس ريحة البلاد :اليوم عشنا يوم رمضاني هايل..من السوق للكوزينة وختمناها بفطور وقعدة تقول رانا في الجزائر قناة النهار 29 مارس رشيد بن قذيفة: "كاين أعمال في المغرب العربي تروج لأفكار مسمومة للمجتمع" قناة النهار 10 أفريل بنت البلاد الموسم 3 - الحلقة الأولى | Bent Bled Saison 3 - Episode 1 قناة النهار 23 مارس "عيشة بنت البلاد: "مسيرتي بدات بعارضة أزياء بعدها ألحان وشباب والتمثيل مافهمتش كيفاش دخلت ليه قناة النهار 29 مارس best of موسيقى "late show" قناة النهار 09 أفريل زيتوني: السوق الوطنية تشهد وفرة في إنتاج مختلف المواد واسعة الإستهلاك قناة النهار 27 مارس