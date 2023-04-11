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سامية طبوش: يجب فصل العمل الفني عن العمل التجاري

بقلم النهار أونلاين
سامية طبوش: يجب فصل العمل الفني عن العمل التجاري
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