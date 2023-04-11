قناة النهار سامية طبوش: يجب فصل العمل الفني عن العمل التجاري بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أفريل 2023 - 02:38 شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/h6kd3 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تشبع ضحك في فقرة "mimili " مع فرقة تيكاباوين قناة النهار 28 مارس الطاكسي المربوح : ناس واد سوف كانو في القمة ربحو 12000 دج قناة النهار 04 أفريل رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ كبسة بزاف بنينة و كوكتيل الفواكه قناة النهار 27 مارس رشيد بن قذيفة يتحدث عن كواليس مسلسل حارة الشهداء قناة النهار 10 أفريل الإعجاز العلمي في القرءان : علاج الإدمان بالصوم قناة النهار 02 أفريل "فاطمة بلحميسي: "جائحة كورونا ما خلاتنيش نروح إلى قطر باش نخدم في مشروع الدبلجة قناة النهار 04 أفريل أمين بومدين: يجب أن لا نلقي اللوم على الأفلام والمسلسلات قناة النهار 03 أفريل الشاب رشدي: "كاين ناس يروحو للجامع ويبقاو يغنوا" قناة النهار 06 أفريل زفيزف : الدخول سيكون مجاني للمناصرين الجزائريين قناة النهار 26 مارس فاطمة بلحميسي: تعبيري عن رأيي سبب لي المشاكل قناة النهار 09 أفريل