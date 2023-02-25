سامية موالفي من جانت: توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يجسد إحترام الجزائر لإلتزاماتها الدولية

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، اليوم من جانت أن توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية يجسد احترام الجزائر لإلتزاماتها الدولية بخصوص تحقيق الانتقال الطاقوي.

وخلال زيارة تفقد قادتها رفقة وزير الداخلية ابراهيم مراد إلى جانت أوضحت سامية موالفي أن “توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية يجسد مدى احترام الجزائر لإلتزاماتها الدولية حيث يعمل القطاع بالتنسيق مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لتوسيع إستعمال الطاقات المتجددة وتحقيق الإنتقال الطاقوي في الجزائر”.

وأضافت الوزيرة بأن “الجزائر من الدول السباقة في مجال استخدام الطاقات المتجددة”. مؤكدة ان الدولة تقوم بواجباتها في تطبيق إتفاقية باريس حول التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

في حين أبرز وار الداخلية أهمية مرافقة الشباب في مجال الطاقات المتجددة لاسيما أنجانت تمتلك قدرات هامة في إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأكد الوزير أن مثل هذه المنشآت في الطاقات الجديدة تسير من قبل إطارات وكفاءات جامعية جزائرية، مشيرا الى أن هذه الولاية تزخر بمؤهلات واعدة في قطاعات السياحة والفلاحة والمناجم، مما يتعين تثمينها.

هذاوأنجزت المحطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت على مساحة 8 هكتار بطاقة 3 ميغاوات حيث دخلت حيز الخدمة في 2018، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.