سامي تلمساني يعلن رحيله عن تشيلسي

أعلن الجزائري سامي تلمساني. حارس مرمى رديف نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيله عن الفريق.

وأعلن تلمساني، في منشور عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، عن نهاية مغامرته التي دامت ثلاثة سنوات مع نادي تشلسي الإنجليزي.

كما أشار اللاعب ذو الأصول الجزائرية، للخبرة الكبيرة التي اكتسبه طيلة السنوات التي قضلها مع تشيلسي، حيث حرض على توجيه الشكر لكل مسؤولي الفريق من إدارة، وطاقم فني.

وفي ختام منشوره، أشار سامي تلمساني، إلى توجهه لخوض تجربة جديدة خارج أسوار نادي تشيلسي، دون الكشف هوية فريقه المستقبلي.

يذكر أن سامي تلمساني، قام شهر فيفري الماضي، بتغيير حنسيته الرياضية، باختياره الجزائر، كخطوة أولى، من أجل الإنضمام للمنتخب الوطني.