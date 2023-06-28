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قناة النهار

سامي زرياب يؤدي قصيدة ابراهيم الخليل بصوت رائع

بقلم قناة النهار
سامي زرياب يؤدي قصيدة ابراهيم الخليل بصوت رائع
عيد أضحى
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سامي زرياب يؤدي قصيدة ابراهيم الخليل بصوت رائع

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رابط دائم : https://nhar.tv/v6l9m
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