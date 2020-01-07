سامي عاقلي: قانون المالية لسنة 2020 جاء مثقلا بالضرائب والرسوم

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات،سامي عاقلي، أن قانون المالية الجديد جاء مثقلا بالضرائب والرسوم .

وقال عاقلي، اليوم الثلاثاء، أن بعض الضرائب والرسوم الجديدة زادت من عبء رؤساء المؤسسات.

مشيرا أنها ستسبب في الكثير من الاحيان في لجوء العديد منهم لإستعمال وسائل مختلفة للهروب منها.

وألح عاقلي أن فرض الحكومة لهذه الضرائب الجديدة من شأنها ان تشجع تنامي السوق الموازية، داعيا الحكومة لفرض إصلاحات في قانون المالية التكميلي القادم.

وطالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة إلى إلغاء الرسم على النشاط المهني TAP، والتي أصبحت حسبه عبء أخر على أصحاب المؤسسات.

ووبخصوص فتح السلطات لحوار وطني، أكد عاقلي أن المنتدى بالرغم من رفضه الخوض في الأمور السياسية، غير أنه سيتشرف بقبول أي دعوة للحوار، كشريك اقتصادي.