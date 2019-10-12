سامي عاقلي: “قوانين تعيق مسار المؤسسات والاستثمار”

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عاقلي، إن قوانين عدة لا تزال تشكل عائقا أمام المؤسسات الاقتصادية واستثماراتها.

وأكد عاقلي، خلال افتتاح أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى الأفسيو، أن توسع السوق الموازية بالجزائر،يخلق جو منافسة غير موازية بين المؤسسات.

وأضاف عاقلي،أن الجزائر اليوم تعيش مفترق طرق حاسم، فبدل السعي نحو تقليد الأجانب،على المؤسسات السعي لصنع الفارق بما تمتلكه البلاد.

وأكد المتحدث، على ضرورة التوجه نحو تطبيق خطة عمل جديدة، بعيدا عن كل العراقيل الإدارية التي أصبحت تعيق نشاط المؤسسات.