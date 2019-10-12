سامي عاقلي: ” منتدى الأفسيو لن يتدخل في البوليتيك”

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، إنّ منتدى الأفسيو لن يتدخل في السياسة والقضايا السياسية.

وأكد سامي عاقلي، اليوم السبت خلال افتتاح أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى الأفسيو، أن لكل عضو في المنتدى الحرية الشخصية في قناعاته واختياراته السياسية.

وأشار سامي عاقلي، بخصوص عدم حضور ممثلي الحكومة أشغال الجامعية الصيفية اليوم، أن الجامعة الصيفية للمنتدى مخصصة أساسا لمناقشة القضايا الاقتصادية.

لذلك وحسبه “لم يستدعِ الأمر حضور ممثلين عن الحكومة”.

وألح رئيس منتدى المؤسسات على رقمنة المؤسسات لنشاطاتها، معتبرا ذلك أولوية من أولويات الجامعة الصيفية.

من جهة أخرى كشف سامي عاقلي أن الأفسيو لم يتحصل على الصيغة النهائية الخاصة بقانون المحروقات، وأكد أن تطبيق قاعدة الاستثمار الأجنبية 59/41 لم تجن الاقتصاد الوطني أي إضافة.

مشيرا أنه “لا يحق للدولة الجزائرية التدخل بين الشريكين الوطني والأجنبي”، وحماية مصلحة البلاد ليس بتطبيق هذه القاعدة.

وقال ذات المتحدث أن الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني لا تزال جد حرجة، وأن المؤسسات اليوم يصعب عليها إقناع الأجنبي للاستثمار بالبلاد أكثر من أي وقت مضى.