سامي عاقلي: “نحن مع فرض الضريبة على الثروة وزيادة الضرائب بصفة عامة يضر الاقتصاد”

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، إنّ منتدى الأفسيو يدعم فكرة سن قرار فرض الضريبة على الثروة.

أكد سامي عاقلي، اليوم السبت في تصريحات له خلال الجامعة الصيفية للمنتدى، أنّ الأفسيو يدعم فكرة فرض الضريبة على ثروات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.

مشيرا في السياق ذاته، أن المستثمر الجزائري وجب عليه تقاسم أرباحه مع الدولة.

وأشار سامي عاقلي إلى ضرورة التخلي عن منهجية طبع الأموال في أسرع وقت، مما يسبب ذلك من خلق مشكل التضخم.

وكشف سامي عاقلي أن رقم أعمال منتدى الأفسيو تراجع بنسبة كبيرة، وذلك منذ إطلاق حملة محاربة الفساد مؤخرا.

وأشار سامي عاقلي أن عديد المؤسسات الاقتصادية اليوم في وضعية حرجة بسبب مصاعب مالية.

وأكد نفس المتحدث أن فرض ضرائب بصفة عامة لا يخدم الاقتصاد أكثر مما يضره، ودعا الحكومة إلى الاستقرار في قوانينها وعدم تغييرها كل شهر.

كما قال ذات المسؤول أن الحكومة ملزمة على إيجاد موارد مالية أخرى لتمويل الاقتصاد، والتخلي عن التمويلات البنكية.

موضحا في ذات السياق، أن منتدى الأفسيو قد قدم اقتراحات عديدة للحكومة حول الوضعية العامة للمؤسسات، لكن لحد الساعة لم يتلق اي جواب.