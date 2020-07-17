سامي عقلي: المنتدى يعمل لأجل الوطن وليس لصالح اللوبيات

كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، أن المنتدى لم يتعطل على تلبية نداء الوطن كمتعاملين اقتصاديين غيوريين على الوطن خاصة وأن الأزمة عالمية.

وأضاف عقلي اليوم الجمعة في بلاطو تلفزيون “النهار” خلال اليوم المفتوح تضامنا مع الجيش الأبيض، أن إقتصاد الجزائر في خطر من خلال الأزمة الاقتصادية سابقا، وانهيار أسواق النفط، بالإضافة إلى جائحة كورونا، مضيفا أن أعضاء المنتدى تجندو بكل ممتلكاتهم واموالهم للخروج من الأزمة، حيث تم إبرام إتفاقية مع وزارة التكوين المهني لانتاج 5 ملايين كمامة.

واضاف عقلي، أن الجزائر تمر بمرحلة صعبة وهي التي يمر بها المتعاملين، غير أن أعضاء المنتدى لم يترددوت عن المساعدة والمساهمة، مؤكدا أن أعضاء المنتدى مجندين كشريك اقتصادي للخروج من الأزمة، والتماشي مع مخططات الحكومة.

وأكد عقلي أن المنتدى لا يعمل لصالح لوبيات، بل لصالح الوطن ويجب الاجتماع وراء القيادة لتفادي الفشل، خاصة وأن الشركات الأكثر تضررا هي الشركات المتوسطة والناشئة التي تأثرت بكثرة من الجائحة، بسبب انعدام السيولة الكبيرة في الشركات لمواجهة أزمة طويلة.