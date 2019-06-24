سامي عقلي: “سنبعد منتدى رؤساء المؤسسات عن السياسة”

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، إنه سيعمل جاهدا على إبعاد منتدى رؤساء المؤسسات عن السياسة.

وأضاف اليوم الاثنين، عقب تنصيبه “بنينا برنامجنا على ان لا يكون في السياسة، ومهمتنا في القانون الاساسي للمنتدى هو تنمية الاقتصاد، الأعضاء أحرار في ممارسة السياسة لكن خارج المنتدى”.

وأشار أن خطة عمله مبنية على معالجة مشاكل أرباب العمل، وكيفية تطوير الاقتصاد.

من جانب آخر، كشف عقلي، أن 95 بالمئة من المؤسسات المشكلة للمنتدى، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وأكد أنه سيتم الفصل في كيفية التعامل مع المؤسسات حسب حجمها، ولا يعني تقزيم المؤسسات الصغرى.

وعبر عن قلقه من مناخ منتدى الأعمال الحالي، حيث وعد في ذات السياق على وضع اقتراحات لتحسينه.

أما عن طبيعة عمل المنتدى فأشار “عملنا ليس موجه لأي مؤسسة بالتحديد، ولو كانت وقت الجزائر، الحلول التي نطرحها لها يجب أن تكون بمبدىء تعامل منتدى مع مؤسسة عضو فيه”.