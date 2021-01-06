عاجل

سامي عقلي..يجب إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي بتعميم استعمال الرقمنة

الوطني
  • -
  • 0
سامي عقلي..يجب إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي بتعميم استعمال الرقمنة
بقلم أسماء.ع

أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، سامي عقلي، على ضرورة إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي، بتعميم استعمال الرقمنة في التعاملات.

 أن الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد أصبح ضرورة وليس خيارا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف عقلي، أن الرقمنة يمكن استعمالها في تنويع النسيج الاقتصادي،بالمراهنة على المؤسسات الناشئة ومحاربة البيروقراطية والرشوة،المحسوبية وإعادة النظر بالمنظومة البنكية”.

وقال المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية،إن هدف كونفدراليات أرباب العمل هو الحفاظ على مناصب الشغل، لضمان تطوير الاقتصاد ودينامكية الشركات.

إضافة إلى ضمان استقرار المنظومة القانونية لإعطاء الثقة للمستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=944550

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com