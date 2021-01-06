سامي عقلي..يجب إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي بتعميم استعمال الرقمنة

أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، سامي عقلي، على ضرورة إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي، بتعميم استعمال الرقمنة في التعاملات.

أن الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد أصبح ضرورة وليس خيارا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف عقلي، أن الرقمنة يمكن استعمالها في تنويع النسيج الاقتصادي،بالمراهنة على المؤسسات الناشئة ومحاربة البيروقراطية والرشوة،المحسوبية وإعادة النظر بالمنظومة البنكية”.

وقال المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية،إن هدف كونفدراليات أرباب العمل هو الحفاظ على مناصب الشغل، لضمان تطوير الاقتصاد ودينامكية الشركات.

إضافة إلى ضمان استقرار المنظومة القانونية لإعطاء الثقة للمستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب.