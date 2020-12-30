سامي عقلي.. 60 مليار دولار يتم تداولها في السوق السوداء

كشف سامي عقلي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، اليوم الاربعاء، أن 60 مليار دولار تتداول في السوق السوداء.

وأوضح عقلي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن السوق السوداء تعتبر من الأخطار الكبيرة التي تهدد الإقتصاد الوطني.

وأكد سامي عقلي، أن هذه السوق الموازية ستكون أقوى السنة القادمة، بسبب الأزمة التي عاشتها الجزائر في 2020.

ودعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، إلى ضرورة استقطاب السوق الموازية في الإطار الرسمي.

وشدّد المتحدث، على ضرورة الفوز بثقة المتعاملين الاقتصاديين،لدفعهم للاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، بالمراهنة على قطاع الفلاحة والخدمات والصناعة.

وأشار عاقلي إلى،أن هذه الفترة تتطلب وضع اليد في اليد مع السلطات العمومية لضمان الأمن،والسيادة الجزائرية التي تعتبر خطا أحمر.