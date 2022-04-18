سامي قلي: تسجيل أزيد من 42 ألف مخالفة خلال الثلاثي الأول لـ2022

كشف سامي قلي، أن مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات. سجلت أكثر من 42 ألف مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022.

وحسبما أفاد به سامي قلي المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بالوزارة في لقاء صحفي مع القناة الأولى، أنه تم خلال الفترة بين جانفي ومارس 2022 تسجيل 549 ألف و135 تدخلا من أعوان الرقابة وقمع الغش. أسفر عن تسجيل 42 ألف و 342 مخالفة. كما تم تبعا لتسجيل هذه المخالفات، تحرير 39 ألف و831 محضر متابعة قضائية. واقتراح بالغلق لـ 3682 محل تجاري.

وفي رده على سؤال حول مدى تحقيق القطاع لأهدافه المتعلقة بالأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان. قال ذات المتحدث، أن الحصيلة جاءت متفاوتة. كما تم فتح 566 سوق فقط من إجمالي 1151 سوق كان مبرمجا افتتاحه. وذلك راجع إلى جملة من الصعوبات ويتعلق أهمها بعزوف بعض التجار على الإنخراط في العملية.

وفي سياق ذي صلة، أشار قلي إلى فتح نقاط لبيع الملابس والأحذية، على مستوى هذه الفضاءات الـ 566، إستعدادا لعيد الفطر المبارك. حيث سمحت وزارة التجارة وترقية الصادرات بإطلاق عمليات للبيع بالتخفيض في هذه النقاط وعبر الفضاءات التجارية الأخرى، دون رخصة.

كما أفاد ذات المسؤول، أن الأسواق تشهد خلال رمضان الجاري إستقرارا من حيث الإمدادات. لافتا إلى وجود كميات كبيرة ضخت في الأسواق لاسيما فيما يخص الخضر والفواكه والتي تتجه أسعارها منذ بداية النصف الثاني من الشهر، نحو الهبوط.