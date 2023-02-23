قناة النهار سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي بقلم قناة النهار نشر في 23 فيفري 2023 - 15:28 شارك غرِّد أرسل 42 0 سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MFSfW اقرأ أيضا فرق الإنقاذ الجزائرية تواصل عملية البحث على الضحايا تحت الردوم باستعمال الجرافات في تركيا قناة النهار 11 فيفري علي عون : الشروع في إنتاج قارورات الأنسولين مارس المقبل قناة النهار 12 فيفري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل سفير إيران قناة النهار 13 فيفري صريح جدا: هذا هو حلم الطلبة الجزائريين في المستقبل قناة النهار 09 فيفري فاسألوا: خطورة الدماء قناة النهار 13 فيفري الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المحلي قناة النهار 03 فيفري مناصرة: هناك تراجع كبير في الأدوار السياسة حتى أصبحنا لا نفرق بين الحزب المعارض والمساند قناة النهار 13 فيفري أجواء ممطرة على أغلب المناطق الشمالية..التفاصيل قناة النهار 06 فيفري "بوقرة يعانق مدرب السينغال ويمازح لاعبه.." راك راقد أفطن قناة النهار 03 فيفري الدولي السنغالي السابق "حاجي ضيوف": الجزائر تستطيع تنظيم حتى كأس العالم قناة النهار 04 فيفري