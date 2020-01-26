سامي قلي يكشف عن إستراتجية الوزارة لتنظيم الأسواق والنشاطات التجارية

كشف سامي قلي مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالنيابة عن تسجيل 60.7بالمائة فقط من التجار المسجلين في السجل التجاري الإلكتروني.

وأشار إلى أن لمصالح المعنية طالبت تمديد آخر اجل من أجل السماح لباقي التجار من التحويل السجلات الإلكترونية، حيث يتمتم المهلة الجديدة لغاية سبتمبر 2020.

في هذا السياق قال قلي أنه ولغاية 29ديسمبر 2019 تم تسجيل مليون 251الف تاجر في السجلات الإلكترونية من أصل مليونين و35الف تاجر.

في سياق آخر قال المدير أن عدد المستوردين الذين جددوا سجلاتهم حسب القانون الجديدة الخاص بصلاحية مستخرج السجل الضريبي الخاص بالاستيراد بلغ نسبة 39.6 بالمائة فقط حيث سجدد 15371 مستورد سجلاتهم من أصل 38774 مستورد.

غير بعيد قال سامي قلي أن مصالح وزارة التجارة منحت سنة 2019 حسب قلي 1004 مقرر خاص برخص الإستيراد المؤقتة ، في هذا السياق تم إحصاء 557 رخصة منها 235 رخصة إستيراد و 322 رخصة صنع خاصة بالمواد السامة ومواد التجميل.

كما أشار قلي إلى مشروع لمراجعة سياسة الدعم الخاصة بتعويض أعباء النقل بالنسبة لولايات الجنوب وكذا نقل الزيت والسكر، كاشفا في هذا السياق عن نقل 290 ألف طن من السلع نحو الجنوب سنة 2019 بقيمة مالية تصل لـ 878 مليون دج .

أما في سياق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة التجارة الموازية كشف ذات المسؤول عن تخصيص 625 سوق جديد لإحتواء النشاطات الموازية، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الظاهرة تعرف أبعادا رهيبة ما يستدعي محاربته بصرامة ، حيث تم إحصاء 1480 سوق موازي منها 1097 سوق تمت إزالتها و258 سوق عادت بعد إزالتها، وبلغ عدد ممارسي هذه النشاطات أزيد من 64 ألف شخص.