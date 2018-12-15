سامي يوسف يطرح ألبوما جديدا ويكشف عن مفاجأة لمحبيه

سيطرح الفنان البريطاني سامي يوسف ألبوما جديدا، يحمل عنوان “سامي” خلال 2019.

وكان سامي يوسف قد بدأ مشواره الفني قبل ما يقارب 15 سنة، بغناء الأغنيات الدينية باللغة العربية ولغات أجنبية أخرى.

وصرح سامي لموقع “هي” العربي ” ألبومي الجديد الذي من المقرر أن يحمل عنوان سامي يعبر عن الجانب البريطاني من نشأتي”.

وتابع” في سامي كان الأمر أكثر تطورا عما سبق، فالأغاني شخصية ومباشرة جدا، وتعكس كلماتها رحلتي الروحية الخاصة”.

فهي تتعلق بالذهاب إلى ما هو أبعد من الذات المحدودة وتصل لرؤية عين القلب.

وأضاف سامي في مفاجأة لمحبيه ” من المقرر أن يكون هناك تعاون مشترك مع أحد النجوم في ألبومي القادم، وسيتم الإعلان عن إسمه قريبا”.