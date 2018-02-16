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سانا: اختناق مدنيين بعد إطلاق القوات التركية قذائف غاز سام في محيط عفرين

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سانا: اختناق مدنيين بعد إطلاق القوات التركية قذائف غاز سام في محيط عفرين
بقلم مصطفى.ق

أفادت وكالة “سانا” السورية بإصابة مدنيين بالاختناق بعد إطلاق القوات التركية قذائف تحوي غازا ساما على قرية في محيط عفرين.

ونقلت الوكالة عن مدير مشفى عفرين جوان محمد تأكيده إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق الجيش التركي قذائف سامة على قرية آرندا.

ولفت مدير المشفى إلى أن 4 اصابات حالتهم مستقرة وإصابتين بحالة حرجة كما يتم العمل على تحديد نوع الغاز الذي استنشقه المصابون.

وكانت القوات التركية قصفت أمس قرية شرقان بناحية بلبل في منطقة عفرين بالأسلحة المختلفة.

ما تسبب بإصابة رجل “80 عاما” وامراة “70 عاما” نقلا على أثرها إلى إحدى النقاط الطبية في الناحية.

وللأسبوع الرابع على التوالي تواصل القوات التركية عدوانها على مدينة عفرين بريف حلب.

مخلفاً عشرات الشهداء من المدنيين بينهم نساء وأطفال ودماراً كبيراً في البنى التحتية والممتلكات ومنازل المواطنين.

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