سانتفيت: “أعرف جيدا بلماضي وهذا ما يجب القيام به في حال مواجهة الخضر”

أكد مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفيت، معرفته الجيد والقديمة بالناخب الوطني جمال بلماضي، كما أبرز النقاط التي يجب التركيز عليها في حال مواجهة الخضر.

وصرح سانتفيت، لحصة “footballtime”: “كنت مدربا سابق لجمال بلماضي في قطر موسم 2003-2004، وأعرفه جيدا”.

كما أضاف الناخب الغامبي: “عند مواجهة الجزائر، لا يجب ترك المساحات للاعب مثل عمورة، في المقابل يجب محاولة استغلال الهجمات العكسية”.

يذكر أن منتخب غامبيا، سيشارك في الطبعة المقبلة من نهائيات أمم إفريقيا 2023، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم السنغال، الكاميرون، وغينيا.