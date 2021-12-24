سانتفييت: “الجزائر أبرز المرشحين للتتويج بكان الكاميرون”
بقلم كريم.تيغرمت
أشاد مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفييت، بالمنتخب الوطني، كما اعتبره أبرز المرشحين للتويج بكان الكاميرون 2021
وصرح سانتفييت، للإذاعة الدولية الجزائرية: “المنتخب الأول للجزائر بلغ 35 مباراة دون هزيمة وهذا انجاز كبير جدا”.
كما أضاف، بخصوص الناخب الوطني: “جمال بلماضي نجح في تحقيق شيء فريد من نوعه وهذا يدعو للفخر”.
وتابع توم سانتفييت: “بالنسبة لي، المنتخب الجزائري أبرز المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي”.
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