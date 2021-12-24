سانتفييت: “لا أشك في قدرة المنتخب الجزائري على التأهل للمونديال”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفييت، ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب الجزائري على اقتطاع تأشيرة التأهل لمونديال قطر 2022.
وصرح سانتفييت، للإذاعة الدولية الجزائرية: “الجزائر بلاعبيها ومدربها جمال بلماضي هي أفضل منتخب افريقي حاليا”.
كما أضاف: “أتمنى تأهل الجزائر لنهائيات كأس العالم، وبالنسبة لي لا يوجد شك في قدرتهم على ذلك”.
وأردف: “الخضر اعتبرهم منتخب افريقي أوروبي، بالنظر لانظباطهم الكبير، وموهبة لاعبيهم، وتمكن طاقمهم الفني”.
وتابع توم سانتفييت: “بلماضي، ولاعبيه يعرفون قطر، لذا أتوقع بلوغهم أدوار متقدمة في المونديال، ربع نهائي، و لما لا النصف النهائي”.
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