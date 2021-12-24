إعــــلانات
الرياضة

سانتفييت: “مواجهة المنتخب الجزائري ستكون مفيدة بالنسبة لنا”

بقلم كريم.تيغرمت
سانتفييت: “مواجهة المنتخب الجزائري ستكون مفيدة بالنسبة لنا”
  • 167
  • 0

تحدث مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفييت، عن المواجهة الودية التي ستجمعم بالمنتخب الجزائري، مبرزا أهميتها بالنسبة لمنتخبه.

وصرح سانتفييت: “مواجهتنا للجزائر ستكون مفيدة بالنسبة لنا، كونها تشبه مواجهة منتخب تونس، رغم أن الخضر أفضل، وهو اختبار جيد”.

كما أضاف مدرب منتخب غامبيا: “سبق لنا مواجهة الجزائر في مناسبتين موسم 2018/2019، وانتهت المبارتين بالتعادل”.

وأردف: “أضن أننا من المنتخبات القليلة التي لم تنزهم أمام المنتخب الجزائري في السنوات الثلاث الأخيرة”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب غامبيا وديا، في الفاتح من جانفي المقبل، بالدوحة القطرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9PKuD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر