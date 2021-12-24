سانتفييت: “مواجهة المنتخب الجزائري ستكون مفيدة بالنسبة لنا”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفييت، عن المواجهة الودية التي ستجمعم بالمنتخب الجزائري، مبرزا أهميتها بالنسبة لمنتخبه.
وصرح سانتفييت: “مواجهتنا للجزائر ستكون مفيدة بالنسبة لنا، كونها تشبه مواجهة منتخب تونس، رغم أن الخضر أفضل، وهو اختبار جيد”.
كما أضاف مدرب منتخب غامبيا: “سبق لنا مواجهة الجزائر في مناسبتين موسم 2018/2019، وانتهت المبارتين بالتعادل”.
وأردف: “أضن أننا من المنتخبات القليلة التي لم تنزهم أمام المنتخب الجزائري في السنوات الثلاث الأخيرة”.
يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب غامبيا وديا، في الفاتح من جانفي المقبل، بالدوحة القطرية.
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