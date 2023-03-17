سانتوس: “مواجهة شبيبة القبائل جد مهمة وحاسمة بالنسبة لنا”

أبرز مدرب بيترو أتليتيكو الأنغولي، ألكسندر سانتوس، أهمية المباراة التي ستجمعهم بشبيبة القبائل، لحساب دور مجموعات رابطة الأبطال.

وصرح سانتوس، اليوم الجمعة، خلال ندوته الصُحفية: “هذه المباراة مهمة بالنسبة لنا، مثلما هي بالنسبة لشبيبة القبائل”.

كما أضاف: “الفوز في هذه المواجهة يعزز حظوظ كلا الفريقين، من أجل وضع قدم في الدور الربع نهائي، لذا فهي جد حاسمة”.

وتابع ألكسندر سانتوس: “شبيبة القبائل تملك نقاط أكثر منا، لذا نحن مجبرون على تقديم مباراة في المستوى”.

يذكر أن مباراة شبيبة القبائل، والضيف بيترو أتليتيكو، مقررة غدا السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً، بملعب “5 جويلية”.