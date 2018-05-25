سانتوس يختبر جاهزية رونالدو أمام الجزائر

كشف مدرب المنتخب البرتغالي، فيرناندو سانتوس، أنه سيقف على جاهزية نجم المنتخب، كريستيانو رونالدو، خلال المواجهة الودية التي ستجمعهم بالخضر.

وأوضح فيرناندو سانتوس، للصحافة البرتغالية، أن المباراة الودية أمام المنتخب الجزائري، ستكون آخر إختبار للمنتخب البرتغالي، قبل إنطلاق مونديل روسيا.

وأكد سانتوس، أنه سيستغل هذه الودية، للوقوف على الجاهزية البدنية لصاروخ ماديرا، موضحا أن كثافة المنافسة قد تؤثر على جاهزية رونالدو البدنية.

واستبعد فيرناندو سانتوس، مشاركة رونالدو، في وديتي تونس وبلجيكا، على أن يعود خلال ودية الجزائر، باعتبارها آخر مباراة للبرتغال، قبل المونديال.