سانتوس يضع رونالدو إحتياطيا في مواجهة المغرب
بقلم فيصل زيان بوزيان
قرر الناخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، وضع نجم فريقه كريستيانو رونالدو، في مقاعد البدلاء تحسبا لمواجهة المنتخب المغربي، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
ويأتي هذا الخيار من المدرب سانتوس، الثاني على التوالي، بوضع الدون في مقاعد البدلاء.
إذ سبق وأن وضع سانتوس، الدون إحتياطيا في مواجهة سويسرا الأخيرة برسم الثمن النهائي المونديال.
وجاءت التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي المواجهة للمغرؤب على النحو التالي:
⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira
⏲ It’s TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag
— Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022
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