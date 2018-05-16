سانتوس يكشف عن القائمة الموسعة لمنتخب البرتغال

أعلن فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، عن أسماء 35 لاعب، اللذين يشكلون القائمة الموسعة لمنتخب البرتغال، تحسبا لمونديال روسيا 2018.

وضمت القائمة الموسعة للناخب البرتغالي، معظم نجوم الكرة البرتغالية، يتقدمهم، كريستيانو رونالدو، أندري كوميز، رولاندو، أندري سيلفا، وغيرهم من الأسماء.

وسيختار فرناندو سانتوس قائمته النهائية من اللاعبين اللذين سيشاركون في مونديال روسيا، بعد التربص التحضيري الذي ستخوضه هذه المجموعة.

وسيتخلل هذا التربص التحضيري، مباراة ودية ستجمع زملاء النجم المدريدي رونالدو، بالمنتخب الجزائري، والمقررة في 7 جوان المقبل.

وضمت القائمة الموسعة لمنتخب البرتغال، والتي تم استدعائها من طرف فرناندو سانتوس، أسماء كل من.

حراسة المرمى:

أنتوني لوبيز(ليون)، بيتو(جوزتيبي)، روي باتريسيو(سبورتينغ لشبونة).

الدفاع:

أنتوانيش (خيتافي)، برونو ألفيش (رينجرز)، سيدريك سواريش (ساوثهامبتون)، جواو كانسيلو (إنتر ميلان)، خوسي فونتي (داليان يفانغ)، لويس نيتو (فنربخشة)، ماريو روي (نابولي)، نيلسون سيميدو (برشلونة)، بيبي (بيشكتاش)، رافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند)، ريكاردو بيريرا (بورتو)، رولاندو (مرسيليا)، روبن دياز (بنفيكا).

وسط الميدان:

أدريان سيلفا (ليستر سيتي)، أندري غوميش (برشلونة)، برونو فرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، جواو ماريو (وست هام)، جواو موتينيو (موناكو)، مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو)، روبين نيفيس (ولفرهامبتون)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو)، ووليام كارفالهو (سبورتينغ لشبونة).

الهجوم:

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، أندريه سيلفا (ميلان)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، إيدر (لوكوموتيف موسكو)، جيلسون مارتينز (سبورتينغ لشبونة)، غونزالو غيديس (فالنسيا)، ناني (لاتسيو)، باولينيو (سبورتينغ براغا)، ريكاردو كواريزما (بشيكتاش)، روني لوبيز (موناكو).