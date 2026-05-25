“سانتياف” تسطر برنامج سير قطارات الضاحية خلال عيد الأضحى

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (سانتياف) عن تسطير برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الشركة أن هذا البرنامج يندرج في إطار ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتسهيل تنقل المواطنين خلال المناسبة الدينية.

وأكدت “سانتياف” أن حركة سير جميع القطارات (خطوط الضواحي، خطوط ما بين المدن والخطوط الكبرى) ستعود إلى التوقيت اليومي المعتاد ابتداءً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.