سانتي نغوم..اللاعب الذي رفضه مواسة وإكتشفه رانييري !

قدم اللاعب الفرانكو جزائري لنادي نانت الفرنسي “سانتي نغوم” مباراة كبيرة أول أمس السبت أمام فريق غانغون في إطار الجولة الـ23 من الليغ1.

وفاز الكاناري بثلاثية نظيفة سجل منها الفرانكو جزائري سانتي نغوم الهدف الثالث في الدقيقة الـ90+3 بعد تمريرة من زميله “آندري غيروتو”.

وجاء تألق “سانتي نغوم” بفضل المدرب الإيطالي لفريق “نانت” كلاوديو رانييري الذي قام بترقيته من الفريق الرديف لنادي لكاناري.

والغريب في مسيرة اللاعب “سانتي نغوم” أنه رفض من طرف المدرب السابق لفريق شبيبة القبائل “كمال مواسة “في بداية موسم 2016-2017.

بعد خضوعه لأسبوع كامل من فترة التجارب مع نادي شبيبة القبائل، ليتم رفضه من طرف مواسة بالرغم من أنه كان لاعبا آنذاك في رديف باريس سان جيرمان.

وبعد فشله في كاناري الجزائر تمكن “نغوم” من إقناع كاناري فرنسا والتألق في سماء الليغ 01 بفضل مدرب محنك إسمه كلاوديو رانييري.