سانت إيتيان في حرج بسبب بودبوز

وضع الدولي الجزائري رياض بودبوز، ناديه سانت إيتيان في حرج شديد، بعد رفضه الإنتقال للدوري القطري نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت جريدة “ليكيب“، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس رولان روميي، مُحتارة في طريقة التعامل مع اليساري في الفترة الحالية.

يأتي هذا، في وقت يُواصل المدرب كلود بويال رفضه المطلق، للإعتماد على صانع الألعاب، رغم النتائج الكارثية لأشباله مؤخرا.

وتحول مُحارب الصحراء، لحمل ثقيل على مُسيري فريقه، وهو الذي يتقاضى راتبا يصل لـ1.2 مليون أورو سنويا.

وسعى فريق منطقة “الفوراز”، بكل الطرق المتاحة للتخلص من خريج مدرسة سوشو خلال الميركاتو المنُقضي دون جدوى.