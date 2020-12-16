سانت إيتيان في حيرة بسبب بودبوز

كشفت جريدة “ليكيب”، بأن نادي سانت إيتيان، يتواجد في حيرة، بسبب وضعية الدولي الجزائري رياض بودبوز، وفشله في التخلص منه خلال الميركاتو الأخير.

وتلوم إدارة الرئيس رولان روميي، مدربها السابق جون لوي غاسي، الذي كان السبب في إستقدام اليساري، خلال الموسم الماضي.

وإعتبر مُسيروا “الخضر”، بأن التقني المُخضرم، وضعوا في مُشكل حقيقي، بإعتبارهم لم يستفيدوا من خريج مدرسة سوشو تماما.

وينال مُحارب الصحراء، راتبا ضخما مع أبناء منطقة “الفوراز”، يصل لـ200 ألف شهريا، أي 2.4 مليون أورو سنويا.

وتُفسر القيمة السالف ذكرها، عجز “سانتي” عن بيع عقد صانع الألعاب، ورفض هذا الأخير للرحيل، رغم أنه لا يلعب بإنتظام.

وكان البالغ من العمر 30 عاما، مطلوبا في الخليج وتحديدا في الدوري القطري، ولكنه فضل الإستمرار في الليغ 1.