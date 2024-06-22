سانت إيتيان يبدأ محادثاته مع أنجي بشأن حيماد عبد اللي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم السبت، أن الوافد الجديد إلى الدرجة الفرنسية الأولى “الليغ1″، بدأ محادثات رسمية مع نادي أنجي، بشأن بحث إمكانية التعاقد مع لاعبه الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن لاعب نادي سانت إيتيان، يريد التعاقد مع لاعب الخضر، حيماد عبد اللي، حيث لاحظ مسؤولوا النادي، تألق اللاعب، حيماد، مع فريقه أنجي، الموسم المنقضي، بعد أن كان من مهندسي صعود فريقه إلى الدرجة الأولى “الليغ1”.

وأضاف المصدر، أن مسؤولوا نادي سانت إيتيان، أعجبوا بمردود اللاعب عبد اللي، الموسم الفارط، خاصة بتعدد مناصبه في وسط الميدان.

وأشار ذات المصدر، أن اللاعب حيماد عبد اللي، لايزال مرتبطا بعقد مع نادي أنجي، لموسمين آخرين، ومسؤولي فريقه لن يعارضوا رحيله، في حال وصول عرض مناسب.