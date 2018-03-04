سانت إيتيان يتعاطف مع “عبيد” !

أبدى نادي سان إيتيان الفرنسي تضامنه مع متوسط ميدان الخضر ونادي ديجون مهدي عبيد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

أعرب فيها عن تضامنه مع الجزائري بعد الإصابة الأخيرة التي تعرضّ لها على مستوى كتفه خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

يشار إلى ان الفحوص الأولية اكدت على ضرورة إخضاع اللاعب لفترة راحة تدوم لأسابيع، مما يجعل إمكانية عودته للعب هذا الموسم صعبة للغاية.

يذكر أن عبيد يعاني “نحس” الإصابات خلال المواسم الأخيرة، حيث غاب لفترات طويلة عن الملاعب لأسباب صحية.