سانت إيتيان يحتفي ببودبوز والأنصار ينقلبون عليه!

إحتفى الحساب الرسمي لسانت إيتيان في تويتر، بالجزائري رياض بودبوز، بمُناسبة وصوله للمُباراة رقم 400 في مسيرته الإحترافية، اليوم الأحد.

ولم يلقى هذا الخبر، تجاوبا إيجابيا من طرف أنصار الفريق، والذين أبدوا عدم رضاهم عن المُستوى الذي يُقدمه هذا الموسم.

وطالب مُحبوا الخضر، من صاحب القدم اليُسرى أن يُظهر نوعا من الفعالية أمام المرمى، ويُقدم مُستوى مُستقرا في المُستقبل القريب.

ويبقى خريج مدرسة سانت، عاجزا عن فرض نفسه منذ وصوله الى قلعة “جوفوا غيشار”، الصيف الماضي.

يُذكر بأن لاعب ريال بيتيس السابق، صُنف من أسوء الصفقات في الليغ 1، من طرف وسائل الإعلام الفرنسية.