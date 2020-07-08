سانت إيتيان يدفع بودبوز للرحيل

الرياضة
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سانت إيتيان يدفع بودبوز للرحيل
بقلم إسماعيل عشاش

وُضع الدولي الجزائري رياض بودبوز، على رأس قائمة اللاعبين المعروضين للبيع من طرف ناديه سانت إيتيان خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية، بأن الجميع داخل الفريق الأخضر مُتفق على ضرورة رحيل صاحب القدم اليُسرى في القريب العاجل.

ووفقا لذات المصادر، فإن إمكانية مُغادرة المدرب كلود بويال لن تغير في وضعية صانع الألعاب شيئا، بإعتباره غير مرغوبا فيه من الجميع.

يُشار بأن فريق منطقة “الفوراز” إستقدم الجزائري الأصلي عادل عوشيش، تمهيدا للتخلص من خريج مدرسة سوشو في الأسابيع القادمة.


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