سانت إيتيان يسعى لضم “أوناس” لتعويض فشل صفقة “ناصري”

يسعى نادي سانت إيتيان الفرنسي للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري أدم أوناس لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال هذا الميركاتو الصيفي.

وحسب بعض التقارير الفرنسية فإن إدارة الفريق الأخضر مُهتمة جدا بخدمات الجناح الأيمن الجزائري الموجود في قائمة “أنشيلوتي” تحسبا للموسم المقبل.

ويُريد مُسيري فريق سانت إيتيان الإستفادة من خدمات صاحب ال21 ربيعا على شكل إعارة دون تفعيل بند الشراء.

وفي حال نجاح التعاقد مع لاعب الخضر سيكون ذلك لتعويض فشل صفقة النجم الدولي الفرنسي السابق سمير ناصري الذي رفض عرض سانت إيتيان.