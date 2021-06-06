سانت إيتيان يُسارع للتخلص من بودبوز

أعلم نادي سانت إيتيان، لاعبه الدولي الجزائري، رياض بودبوز بأنه لا يدخل في حسابات الموسم القادم، مُشددا على ضرورة تغييره للأجواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ويبحث عن الفريق الفرنسي عن التخلص عن صاحب القدم اليُسرى منذ العام الماضي ولكن دون جدوى لحد الساعة.

ولا يريد فريق منطقة “الفوريز”، تحمل عبىء صانع اللعب من جديد، خاصة وأنه لا يُقدم الإضافة رياضيا، كما أنه يُكلف الكثير ماديا، وهو الذي يتقاضى راتبا ضخما يناهز المليوني أورو سنويا.

ويبقى مُحارب الصحراء مُرتبطا بـ”الخضر”، الى غاية شهر جوان من سنة 2022، مما يعطل تحويله لنادٍ جديد، بسبب رفض الجميع منح ذات الراتب الذي يناله حاليا، لدرجة أن الخليجيين ورغم إمكانياتهم المالية الكبيرة، إلا أنهم لم يُوفروا له مطالبه، بإعتبارها لا تتماشى والمستويات التي يُقدمها فوق أرضية الميدان.