سانت ايتيان ينعى الأسطورة مخلوفي: “دموع الفراق تتدفق”

نعى فريق سانت ايتيان الفرنسي لاعب جبهة التحرير الوطني الأسبق، رشيد مخلوفي الذي يُعدّ من أساطير الفريق، وحمل قميصه لمدة طويلة وحصد معه العديد من الإنجازات.

ونشر نادي سانت ايتيان صورة لنجمه السابق عند تحقيق أحد ألقابه وكتب: “موهبة نادرة، مواطن ملتزم، وأخضر أسطوري.. توفي اليوم الجمعة نجم كرة القدم رشيد مخلوفي”.

وشر النادي صورة أخرى للأسطورة رشيد مخلوفي وعلق: “دموع سانت ايتيان تتدفق.. لقد رحل رجل عظيم..لاعب كرة قدم عظيم.. رشيد مخلوفي لم يعد موجودا لكن إرثه لن يتركنا أبدا”.

وسبق لرشيد مخلوفي أن توج بلقب الدوري الفرنسي أربع مرات، سنوات 1957، 1964، 1967، 1968.

كما توج بطلا لكأس فرنسا سنة 1968.

وسبق له التتويج بكأس شارل دراغو سنة 1957 مع سانت ايتيان و بطل كأس الأبطال الفرنسية 1967 مع النادي الذي يعد أسطورته الوحيد.

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