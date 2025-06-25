سانت جيلواز يدخل الخط للظفر بخدمات زرقان

كشفت مصادر إعلامية بلجيكية أن نادي يونيون سان جيلواز البلجيكي، دخل بقوة على خط المفاوضات، للتعاقد مع لاعب “الخُضر” ونادي رويال شارلوروا، زرقان آدم.

وحسب ما كشفه موقع “dhnet.be”، اليوم الأربعاء، فإن اتصالات أولية جرت بين مسؤولي النادي ومحيط اللاعب بداية هذا الأسبوع. دون أن تبدأ بعد المفاوضات الرسمية مع إدارة شارلوروا.

وأوضح المصدر ذاته أن التطورات متوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن خريج مدرسة أتلتيك، محل أطماع نادي أنترويب، الذي يحاول استقطابه.

ويملك نادي سان جيلواز مشروعاً رياضياً مغريا، خاصة مع مشاركته المرتقبة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وهي فرصة مثالية للاعب الجزائري.