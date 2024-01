سانت جيلواز يساند عمورة والخضر في الـ”كان”

وجّهت إدارة نادي سانت جيلواز البلجيكي، رسالة دعم إلى لاعبها محمد أمين عمورة والمنتخب الجزائري على حد سواء، قبل المباراة المرتقبة سهرة اليوم أمام أنغولا، في افتتاح لقاءات الخضر في الـ”كان”.

ونشر متصدر الدوري البلجيكي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” صورة لعمورة. وأرفقها بعبارة “وان تو ثري فيفا لا لجيري”.

وأضاف سانت جيلواز: “عمورة سيكون معاقبا في لقاء السهرة أمام أنغولا. ولكننا نتمنى له ولزملائه حظ موفق في كأس أمم إفريقيا”.

كما تم ارفاق التغريدة بفيديو، لرفقاء عمورة في الفريق البلجيكي، يعلنون من خلاله دعمهم المطلق لهدافهم وأن تكون مشاركته في الـ”كان” موفقة رفقة الخضر.

One, two, three, viva l’Algérie ! 🇩🇿

Mohammed Amoura is suspended for tonight’s game against Angola, but we wish him and his teammates the best of luck in the AFCON! 🫡 pic.twitter.com/54n7ITBMAj

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 15, 2024