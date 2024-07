سانت جيلواز يوجه رسالة خاصة لمحمد أمين عمورة

وجهت إدارة نادي سانت جيلواز البلجيكي، رسالة خاصة للاعبها السابق الدولي الجزائري محمد الامين عمورة.

ونشرت إدارة سانت جيلواز، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، رسالة جاء فيها: “سرعة ملتهبة وحاسمة أمام المرمى”.

كما أضاف مسؤولي النادي البلجيكي: “شكرا على كل شيء، ونتمنى لك حظا سعيدا في ألمانيا يا عمورة”.

يذكر أن محمد أمين عمورة، رسم هذا الصيف، انتقاله إلى نادي فولسبورغ الألماني، أين سخوض تجربة احترافية جديدة.

Blistering pace and a killer in front of goal. 🔥

Thank you for everything and good luck in Germany, Mo! ✊ pic.twitter.com/JIIQiFoOyl

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 8, 2024