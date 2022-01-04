ساندها الجزائريون وجمعوا أموالا لإنقاذها.. صونيا فوحال في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله، الأستاذة صونيا فوحال، الملقبة بفوحال رابعة، عن عمر يناهز 28 عاما، متأثرة بالالتهاب الكبدي.

وقد شن الجزائريون حملة مليونية، لإنقاذ الأستاذة صونيا فوحال، والتي تنحدر من ولاية باتنة، إلا أنه لا مرد لقضاء الله.

وحسب الصفحة التي نظمت حملة التبرع لإنقاذ الأستاذة المرحومة، فقد تم في آخر لحظة إلغاء عملية نقلها إلى تركيا. نظرا لتأزم وضعها الصحي.

للإشارة، فإن فوحال صونيا الملقبة بفوحال رابعة، ذات 28 ربيعا، معلمة وقاطنة بولاية باتنة. أصيبت بالتهاب كبدي أو ما يعرف بـhépatite fulminante وفشل حاد في وظائفه بشكل مزمن. الأمر الذي تسبب في تلفه بشكل كامل وإدخالها المستشفى الجامعي على جناح السرعة.

وكانت الراحلة صونيا فوحال تتواجد في مصلحة الطب الداخلي. وكل المعطيات والتحاليل البيولوجية والأشعة المقطعية كانت تثبت حاجتها لزرع الكبد.

علما أن المريضة بدأت تدخل في حالة encéphalopathépatique بسبب السموم التي تخلص منها الكبد وتأثر بها المخ.

وبعد بث نداء استغاثة، شن الجزائريون حملة لجمع الأموال ونقلها إلى تركيا قصد تلقي العلاج. علما أن عملية زرع الكبد تفوق قيمتها مليار و 200 مليون.

وتم جمع مبلغ العملية مع مصاريف التنقل، إلا أن إرادة الله فوق إرادة الجميع.

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