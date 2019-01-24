«ساندويتش وحبة بنان في رحلات الجوية الجزائريــــة نحــــو أوروبــــا»

الإجراء يخص الرحلات التي تستغرق 60 دقيقة.. مصدر مسؤول لـ النهار:

«الوجبات باردة.. وتخفيض سعر الرحلة مستحيل»

في سابقة من نوعها، وفي خرجة غير متوقعة، قررت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وضع حد لعهد «التقلاش» لمسافريها على متن رحلاتها الدولية.

وذلك لحرمانهم من الوجبات الساخنة التي تقدمها وتعويضها بأخرى باردة لا تسمن ولا تغني من جوع.

سيكون لزاما على مسافري شركة الخطوط الجوية الجزائرية مستقبلا تناول وجبات باردة تتمثل في ساندويتشات وقارورة ماء أو كعكعة كبيرة وحبة موز.

وهي الوجبات التي ستشمل في بادئ الأمر مسافري الخطوط الجوية بعدد من دول أوروبا .

على غرار إيطاليا وبرشلونة الإسبانية ومرسيليا الفرنسية باعتبارها رحلات تستغرق 60 دقيقة أو ساعة واحدة من الزمن.

واستفسرت «النهار» عن أسباب إقدام إدارة الجوية الجزائرية على هذا النوع من القرارات.

في وقت أثبتت فيه عجزها الكامل عن منافسة باقي الشركات العالمية، حتى في الوجهات التي تعرف حركية من طرف الجزائريين وأفراد الجالية المقيمة بالخارج.

حيث اكتفت مصادر رسمية بالمؤسسة بالتأكيد على أن السبب الرئيس في اتخاذ هذا القرار هو تطبيق قرارات «الياتا».

وكذا غلاء سعر «الكيروزان» رغم أن الأخير حافظ على استقراره منذ عدة سنوات.

أما بشأن وجود نية لدى مسؤولي الجوية الجزائرية في تخفيض سعر تذكرة الرحلات الجوية المعنية بـ«التقشف»، ردت مصادرنا وقالت «هذا أمر مستحيل».

وأضافت «سنبقى نحافظ على نفس تسعيرة تذكرة الرحلة الجوية مع العمل على إلغاء الوجبات التي كانت تقدم في وقت سابق».

يحدث هذا، وفي وقت أثبتت فيه إدارة الجوية الجزائرية عجزها على منافسة قريناتها من الشركات الأخرى العالمية.

وتحاول وبطريقة غير مباشرة التخلص من «فتات» المسافرين المخلصين، رغم «أزمة» تأخر الرحلات الجوية والإضرابات المفاجئة التي تعرفها من حين إلى آخر.

خاصة من طرف التقنيين وكذا الاستقالات بالجملة لعدة إطارات في الآونة الأخيرة، من بينهم حمزة بن حمودة الذي كان يشغل منصب مستشار المدير العام.