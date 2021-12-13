ساندو.. هندية تتوج بلقب ملكة جمال الكون لـ2021

توجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، رسميا ملكة جمال الكون لسنة 2021. كما تغلبت ساندو “21 عاما” على 79 متسابقة من مختلف البلدان والأقاليم. بما في ذلك وصيفة ملكة جمال باراغواي، نادية فيريرا، وملكة جمال جنوب إفريقيا الثانية، لاليلا مسوان.

في حين تحصلت ساندو على التاج من قبل ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا. قبل أن تقوم بأول جولة لها كملكة جمال الكون الجديدة على خشبة المسرح بمنتجع إيلات الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر.

كما عقدت مسابقة ملكة جمال الكون 2021 بعد 7 أشهر من حصول ميزا (27 عاما) على تاج 2020 في مايو الماضي. وفي بيان قبل مسابقة أمس الأحد، قال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، إنه سعيد بالترحيب بملكة جمال الكون في بلاده. حتى مع المخاوف المستمرة من فيروس كورونا.

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وكانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل قد كشفت، أن ملكة جمال اليونان، رافائيلا بلاستيرا، عن انسحابها من المسابقة.

كما نقلت الحملة عن رافائيلا بلاستيرا قولها: “لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث”. “بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك”.

في حين كانت حكومة جنوب إفريقيا قد أعلنت في وقت سابق أنها “سحبت الدعم” عن ملكة جمال البلاد الحالية. بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في المسابقة التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

في سياق آخر، دعت عدة جهات إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل. حيث طالبت عريضة المغني الكندي، جاستن بيبر، بإلغاء حفله المقرر أن يحييه في إسرائيل في 13 أكتوبر 2022.

وجاء في العريضة: “وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، منظمة حقوق الإنسان الأكثر احتراما في العالم، و”بتسيلم”، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في الكيان. فإن الأخيرة تمارس الفصل العنصري من النهر إلى البحر”.

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